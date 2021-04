"W trzy dni podano milion dawek". Co czwarty mieszkaniec Włoch zaszczepiony

Liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 we Włoszech przekroczyła w niedzielę 15 milionów. Oznacza to, że co czwarty mieszkaniec kraju otrzymał przynajmniej jedną dawkę. Rząd poinformował, że po dwóch dawkach szczepionki jest 4,4 miliona osób. - Weszliśmy w nową fazę kampanii szczepień - oświadczył włoski minister zdrowia Roberto Speranza.