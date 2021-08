Koronawirus we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Rośnie liczba zgonów

Wzrasta liczba zgonów w europejskich krajach w związku z zakażeniami COVID-19. W Wielkiej Brytanii zmarło 170 osób – to najwyższa liczba zgonów od marca. We Włoszech ostatniej doby zmarły 54 osoby. Profesor Massimo Galli zauważył, że teraz zakażają się przede wszystkim młode osoby, które nie mają objawów. - Jest zatem wielce prawdopodobne, że liczba zakażonych jest znacznie wyższa od tej oficjalnej – powiedział.

W ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 170 zgonów z powodu COVID-19, co jest najwyższą liczbą od 12 marca, oraz wykryto 26,8 tys. zakażeń koronawirusem - poinformowano we wtorek. Natomiast bilans nowych zakażeń jest o prawie 1600 niższy od poniedziałkowego, ale o ponad 3300 większy od tego, którzy był w poprzedni wtorek.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii

Do poniedziałku włącznie przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało prawie 47,37 mln osób, a obie - ponad 40,84 mln. Stanowi to odpowiednio 89,6 proc. oraz 77,2 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

We wtorek brytyjski urząd ds. leków MHRA dopuścił szczepionkę firmy Moderna do podawania młodym ludziom w wieku 12-17 lat. To druga szczepionka, która uzyskała autoryzację MHRA do stosowania w tej grupie wiekowej - wcześniej zatwierdzona została ta opracowana przez Pfizer/BioNTech.