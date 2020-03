Gwałtowny skok liczby zgonów. Najnowsze dane z Włoch

Ponad 130 zgonów z powodu koronawirusa odnotowały w niedzielę włoskie służby. Tym samym w ciągu doby liczba osób, które zmarły we Włoszech w wyniku zakażenia wirusem, wzrosła z 233 do 366 - poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju jest ponad 7300 zarażonych.

Od soboty liczba zakażonych we Włoszech wzrosła o ponad 1300 - z 5883 osób do 7375.

60 procent zmarłych to osoby ponad 80-letnie, obciążone dodatkowymi schorzeniami - podano na niedzielnej konferencji w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. Najwięcej, czyli 113 spośród 133 zgonów od soboty zanotowano w Lombardii.

57-procentowy wzrost liczby przypadków śmiertelnych

Zwraca się uwagę na raptowny wzrost liczby zmarłych w ciągu jednego dnia, o 57 procent - zaznaczono.

Dotychczas wyleczone zostały 622 osoby - ogłosił rządowy komisarz, szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. W ciągu doby ich liczba zwiększyła się o 33. Borrelli zastrzegł, że trudno przewidzieć, kiedy nastąpi szczyt zachorowań.

Komisarz poinformował, że władze włoskie podpisują serię umów na zakup 22 milionów maseczek chirurgicznych.

Szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro oświadczył zaś, że żadna część Włoch nie jest całkowicie "odporna" na koronawirusa. Są tylko - jak zaznaczył - rejony, gdzie szerzy się on na mniejszą skalę.

- Od naszych zachowań zależy to, jak będzie krążył koronawirus - dodał Brusaferro, apelując do rodaków o odpowiedzialność. Młodych ludzi poprosił o to, by chronili seniorów, najbardziej zagrożonych obecną epidemią.

Kryzys epidemiologiczny we Włoszech trwa trzeci tydzień.

16 milionów Włochów objętych rządowym dekretem

Włoskie władze w nocy z soboty na niedzielę wprowadziły restrykcje wobec około 16 milionów mieszkańców północnych Włoch. W ten sposób chcą walczyć z szerzącą się epidemią koronawirusa.

Ograniczenia przedstawione przez premiera Włoch obowiązywać będą do początku kwietnia. Zaostrzone kroki w walce z wirusem obowiązywać będą w Lombardii, w tym w Mediolanie oraz w 14 miastach - prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia-Romania i Marche. Premier Giuseppe Conte odczytał listę tych miast. To Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.

- Nie ma absolutnego zakazu poruszania się, ale możliwość ta będzie ograniczona - zaznaczył premier Conte. Dodał, że "nie ma mowy o zatrzymaniu wszystkich, ale trzeba postępować zgodnie z regułami".

Lombardia i miasta - prowincje objęte dekretem Mapy Google, tvn24.pl

W strefach objętych dekretem żyje 16 milionów osób, a więc ponad jedna czwarta mieszkańców Włoch.

LOT i Wizz Air zawieszają rejsy

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały w niedzielę o zawieszeniu do 12 marca wszystkich rejsów do Włoch. Również tego dnia kolejny przewoźnik - Wizz Air - ogłosił, że do 3 kwietnia zawiesza loty do północnej części Włoch.

Opustoszałe lotnisko Fiumicino w Rzymie PAP/EPA/TELENEWS

- W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca bieżącego roku włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - poinformował p.o. rzecznika prasowego LOT Michał Czernicki.

Wizz Air ogłosił natychmiastowe zawieszenie wszystkich połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa. W komunikacie wyjaśniono, że rezerwacje na tych kierunkach, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani.

