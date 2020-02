"Decydujące indywidualne zachowanie". Gubernator w samoizolacji, ponad 420 zakażeń we Włoszech

Przewodniczący władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana ogłosił w środę wieczorem, że dwa najbliższe tygodnie spędzi w samoizolacji, ponieważ u jego bliskiej współpracownicy stwierdzono zarażenie koronawirusem. Liczba zakażeń we Włoszech wzrosła w środę do końca dnia do co najmniej 424.