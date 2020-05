Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale przeżywamy wielki zbiorowy eksperyment - powiedział profesor Massimo Galli ze szpitala Sacco w Mediolanie. Jak dodał, to, co obecnie dzieje się w tym mieście po złagodzeniu restrykcji nałożonych w związku z pandemią COVID-19, "trochę przypomina bombę".

"Mamy bardzo wysoką liczbę zakażonych, którzy zaczynają krążyć po mieście"

- Martwi to, że można było mieć test przeprowadzony znacznie wcześniej. Powinni go mieć ci, którym powiedziano, żeby siedzieli grzecznie w domu z objawami - tłumaczył. Jak dodał, "wiele chorych osób było zamkniętych w domu".

"To, co dzieje się w Mediolanie, trochę przypomina bombę"

Specjalista chorób zakaźnych ostrzegł też, że Lombardii grozi ponowne zamknięcie w razie ostrego nawrotu epidemii. Jego zdaniem podobne ryzyko dotyczy też pewnych rejonów Piemontu i Emilii-Romanii. - To, co dzieje się w Mediolanie, trochę przypomina bombę - ocenił. - Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale przeżywamy wielki zbiorowy eksperyment. W światowej historii pandemii nie ma przypadku wyjścia z niej, gdy jeszcze trwa, tylko przy pomocy maseczek i dystansu społecznego - zauważył prof. Galli. Z niepokojem odnotował, że rozpoczętą w poniedziałek fazę częściowego łagodzenia zakazów niektórzy zinterpretowali błędnie jako "wolność dla wszystkich". - To bardzo niebezpieczny sygnał - zaznaczył, dodając, że groźba nowych ognisk zakażeń nadal istnieje. - Wirus może krążyć nierozpoznany, a jedyną barierą są maseczki i dystans. Nie wiadomo, jak długo będą potrzebne - powiedział profesor Galli.

"Albo sytuacja tam się zmieni, albo zamknę Navigli"

Przedstawiciele włoskiego Instytutu Zdrowia i burmistrz Mediolanu wyrazili w piątek zaniepokojenie i oburzenie sytuacją w mieście. Komentując przedstawiane przez media zdjęcia zatłoczonych deptaków nad mediolańskimi kanałami w dzielnicy lokali gastronomicznych, Giovanni Rezza z krajowego Instytutu Zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że widoki te budzą niepokój. - Zachęcam kategorycznie do przestrzegania zasad dystansowania społecznego i nakazu noszenia maseczek - zaznaczył. Szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro podkreślił zaś, że obecna faza częściowego zniesienia restrykcji jest bardzo delikatna. - Wirus nie zmienił swoich cech charakterystycznych, łamanie zasad dotyczących kroków prewencji może ułatwić jego szerzenie się - ostrzegł odnosząc się do scen zarejestrowanych w dzielnicy Navigli. Bardzo ostro zareagował burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala, który oświadczył, że sceny stamtąd są "haniebne". - Albo sytuacja tam się zmieni, albo zamknę Navigli i zakażę sprzedaży jedzenia na wynos - ostrzegł. Zapowiedział wysłanie dodatkowych patroli straży miejskiej w ten rejon miasta. - Używajmy wszyscy zdrowego rozsądku, bo nie ma go jeden procent mediolańczyków, a ja nie pozwolę na to, aby ten jeden procent przysporzył trudności 99 procentom mieszkańców - powiedział burmistrz stolicy Lombardii.