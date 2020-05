Włosi zdecydowali, co z maturami

Matury we Włoszech rozpoczną się 17 czerwca, czyli w terminie przewidzianym w kalendarzu szkolnym na ten rok – zdecydowało w piątek włoskie ministerstwo. Odbędą się nie online - rozważano taki wariant - ale w szkołach. Nie jest wykluczone jednak, że egzamin zostanie przeprowadzony za pośrednictwem internetu, gdyby wymagała tego nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w danej części kraju. Zwykle, jak przypomniano, do matur dopuszczanych jest około 96 procent uczniów. Obecnie ze względu na nadzwyczajną sytuację pandemii i naukę zdalną trwającą w całym kraju trzeci miesiąc i zaplanowaną w tej formie do końca tego roku szkolnego, postanowiono, że wszyscy będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości.