"Zostaniemy jak długo będziecie nas potrzebować". Lekarze z Kuby przybyli na pomoc Włochom

Pielęgniarze, epidemiolodzy, pulmonolodzy. W zbyt lekkich ubraniach, ale z nieocenionym doświadczeniem zawodowym. 50 specjalistów z Kuby przybyło do Włoch. Chcą odciążyć ochronę zdrowia Lombardii, regionu, który pozostaje epicentrum epidemii COVID-19. Szpital polowy, w którym właśnie zaczęli działać, powstał w trzy dni.

Z samolotu wyszli, trzymając wielką kubańską flagę. Niektórzy mieli też mniejsze, papierowe wersje, także flagi włoskiej. Każdy schodził na płytę lotniska w maseczce. Na końcu schodów czekał na nich ambasador Kuby we Włoszech, dalej przedstawiciele lokalnych władz. Ze wszystkimi witali się łokciem.

"Nie rozmawialiśmy o żadnej formie zapłaty"

Każda pomoc jest dla lombardzkiej służby zdrowia na wagę złota, a grupa kubańskich medyków będzie szczególnie przydatna. Do Włoch przyleciało łącznie 15 pielęgniarzy i 35 lekarzy, z czego 31 ma doświadczenie w misjach zagranicznych, w tym w Afryce, gdzie pomagali podczas walki z wirusem eboli.

-Wydaje mi się, że ten szpital polowy to dobrze przygotowane miejsce, w którym będzie można wykonywać wspaniałą robotę. Wszyscy bardzo ciepło nas przywitali, są wdzięczni za pomoc. Teraz czas, żebyśmy się odwdzięczyli – stwierdził Pérez Diaz.

Kubańscy lekarze przyjechali do Lombardii

"Nasze rodziny wiedzą, jak kochamy ten zawód"

Jak przekazał, do tej pory jego grupa pracowała na Kubie w różnych miejscach: w szpitalach, w gabinetach lekarskich. "Brygada", jak ją nazywa, składa się ze specjalistów, którzy mają doświadczenie w różnych dziedzinach: medycynie chorób wewnętrznych, intensywnej terapii, pneumologii, epidemiologii.

Lekarze z Kuby pomagają we Włoszech

Polowy szpital w Cremie oficjalnie zaczął działać w środę, jeszcze tego samego dnia trafili do niego pacjenci. Mieści 35 łóżek, w tym trzy przeznaczone do intensywnej terapii. W strukturze polowej stworzono też salę do badań rentgenowskich.