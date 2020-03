Syreny karetek, próby ucieczki, pozdrowienia na odległość. "Wytrzymajcie jeszcze tydzień"

W czerwonych strefach w północnych Włoszech uznanych za ogniska koronawirusa żyje 50 tysięcy osób. Według mediów na Półwyspie Apenińskim ta przymusowa izolacja potrwa tam prawdopodobnie do 15 marca.

Od prawie dwóch tygodni jedenaście miejscowości w rejonie między Lodi i Padwą w Lombardii i Wenecji Euganejskiej jest odciętych od świata, ponieważ doszło tam do licznych zakażeń wirusem, zachorowań i zgonów. W czerwonej strefie znalazły się między innymi takie gminy, jak Codogno, Castiglione d’Adda i Casalpusterlengo.

Na mocy rozporządzenia rządu z 23 lutego obowiązuje zakaz wstępu do tych miasteczek i ich opuszczania. Dróg dojazdowych pilnują dziesiątki patroli policji i wojska. Wpuszczają tylko pojazdy najważniejszych służb, a także samochody dostawcze, które dowożą żywność do nielicznych otwartych tam sklepów.

Próby ucieczki, zamknięte sklepy, szkoły i żłobki

Mieszkańcom zalecono, by ograniczyli wychodzenie z domu. Większość osób w maseczkach ochronnych chodzi na zakupy. Życie towarzyskie toczy się na placach w tych małych miejscowościach, gdzie ludzie spotykają się, by porozmawiać, wymienić przydatne informacje, wesprzeć się nawzajem psychicznie w poczuciu kompletnej izolacji.

Pozdrowienia z drugiej strony

Telewizja RAI pokazała scenę z Lombardii, gdzie w patrolowanej strefie między zamkniętym miasteczkiem a "resztą świata" spotkała się grupa przyjaciół z obu stron, by wieczorem, zachowując odległość, wznieść toast i wypić razem piwo.

Na granicę innej miejscowości przyjechał zespół kobziarzy w tradycyjnych szkockich strojach, by zagrać dla pozostającego w izolacji kolegi, który przyszedł ich posłuchać również w takim ubraniu, a po koncercie pomachał im z daleka.

Lekarze wysłani przez włoską armię przyjechali do Lombardii

Mieszkańcy okolic Lodi mówią zaś, że niemal cały czas słyszą syreny karetek, odwożących chorych do szpitali. "Wytrzymajcie jeszcze tydzień" - apelują do tysięcy ludzi lokalne władze i tłumaczą, że nie mogą jeszcze zlikwidować ustawionych blokad. Czerwone strefy nie zostaną otwarte 8 marca, jak początkowo przypuszczano, bo dalej w tych okolicach dochodzi do zakażeń.