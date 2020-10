Ponad 3800 aktywnych ognisk koronawirusa. "Pojawiają się elementy krytyczne"

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza zaapelował do rodaków o "wspólny wkład w pokonanie epidemii COVID-19". - Wiem, że prosimy o wyrzeczenia - mówił Roberto Speranza w czasie wystąpienia w Rzymie. "We Włoszech jest 3805 aktywnych ognisk koronawirusa, w tym ponad 1180 nowych" - podał włoski resort zdrowia. Epidemia "przyspiesza i po raz pierwszy pojawiają się elementy krytyczne" - dodano.

Roberto Speranza, odnosząc się do konieczności zwiększenia dyscypliny w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej we Włoszech, gdzie w piątek zanotowano ponad 5300 nowych zakażeń, oświadczył: - Potrzebny jest nowy, głęboki wkład wszystkich.

W sobotę we Włoszech odnotowano kolejny duży dobowy wzrost nowych zakażeń koronawirusem: 5724, o ponad 350 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło 29 osób. Wykonano najwyższą od początku epidemii liczbę 133 tysięcy testów - przekazało w tym dniu ministerstwo zdrowia.

Liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 36 140.

Minister zdrowia odnosząc się jeszcze do piątkowych danych, przekonywał, że "zaostrzone niedawno przepisy, w tym wprowadzenie wymogu noszenia maseczki na otwartej przestrzeni, są niezbędne, by nie zaprzepaszczone zostały dotychczasowe nadzwyczajne wyrzeczenia".

We Włoszech rozszerzono obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni

We Włoszech rozszerzono obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni CIRO FUSCO/PAP/EPA

Szerzenie się wirusa jest "znaczne"

- Pokazaliśmy w najtrudniejszych dniach, że jesteśmy wielkim krajem, niech to będzie jasne - nie rządem, ale wielkimi Włochami. Musimy udowodnić to znowu, bo nadchodzące miesiące nie będą łatwe. Musimy ponownie pokazać, że jesteśmy wielkim krajem - oświadczył minister podczas spotkania na temat publicznej służby zdrowia, zorganizowanego przez centralę związkową Cgil.

Oceniając sytuację we Włoszech, Speranza stwierdził: - Mamy małą przewagę w porównaniu z innymi krajami, ale nie można się łudzić, a jeśli szybko zrozumiemy, że doszło do zmiany fazy epidemii, możemy uniknąć bardziej drastycznych kroków.

Koronawirus we Włoszech

Koronawirus we Włoszech MASSIMO PERCOSSI/EPA/PAP

3805 aktywnych ognisk

"We Włoszech jest 3805 aktywnych ognisk koronawirusa, w tym ponad 1180 nowych" - odnotowano w piątkowym raporcie ministerstwa zdrowia i krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Według tamtejszych ekspertów epidemia "przyspiesza i po raz pierwszy pojawiają się elementy krytyczne". W ogłoszonym sprawozdaniu z monitoringu prowadzonego w dniach od 28 września do 4 października, podkreślono, że "to 10. tydzień wzrostu zakażeń".