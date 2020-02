"Wyższy poziom gotowości". Wirus w co piątej włoskiej prowincji, pierwsze zakażenia w sąsiednich krajach

Trzy kraje sąsiadujące z Włochami, Szwajcaria, Chorwacja i Austria, potwierdziły we wtorek pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. W samych Włoszech infekcje wystąpiły w kolejnych regionach, także na południu kraju.

Jak poinformowała we wtorek po południu agencja Reutera, powołując się na urząd zdrowia publicznego Szwajcarii, odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym kraju. Według telewizji RTS infekcję stwierdzono w Tessynie przy granicy z Włochami.

Chorwacja: zrobimy wszystko dla bezpieczeństwa zdrowotnego kraju

Pierwszy przypadek nowego koronawirusa stwierdzono we wtorek w Chorwacji, to jednocześnie pierwszy przypadek na Bałkanach. - Pacjent został umieszczony w uniwersyteckim szpitalu chorób zakaźnych w Zagrzebiu - zakomunikował premier Chorwacji Andrej Plenković na konferencji prasowej. - Jest to młody mężczyzna i ma łagodniejsze objawy. Znajduje się w izolacji i jego stan jest w tej chwili dobry - dodał.