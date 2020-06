Władze włoskich miast zaniepokojone nocnym życiem. Burmistrzowie proszą o dodatkowe patrole

Movida, jak nazywane jest nocne życie w dzielnicach barów i dyskotek we Włoszech, w każdy kolejny weekend budzi niepokój lekarzy, którzy alarmują, że nieprzestrzeganie dystansu społecznego i często lekceważenie zalecenia noszenia maseczek, może doprowadzić do nawrotu zakażeń i to w okresie, gdy sytuacja epidemiologiczna stale się poprawia.