760 zakażonych zmarło w ciągu doby. "Obserwujemy spadek osób przyjmowanych do szpitali"

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 760 osób zakażonych koronawirusem, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł tym samym do 13 915. Zanotowano około 2400 nowych przypadków zakażenia SARS CoV-2. Od początku kryzysu zdiagnozowano go u ponad 115 tysięcy osób.