Austria nie wpuściła pociągów z Włoch. Połączenia zawieszono na kilka godzin

Rozprzestrzeniający się we Włoszech koronawirus paraliżuje transport publiczny. W niedzielę wczesnym wieczorem austriackie władze nie wpuściły do kraju dwóch pociągów jadących z Włoch. Na kilka godzin zawieszono transport kolejowy, ale krótko po północy podróżujący mogli opuścić dworzec w Brenner.

Zezwolenie na kontynuację podróży wydano krótko po północy. Po kilku godzinach oczekiwania na stacji, około 500 pasażerów przesiadło się do pociągu Eurocity EC 1228, którego stacją docelową jest Monachium. Włoski skład (EC 86), planowo jadący z Wenecji do stolicy Bawarii, został odesłany do Włoch. Z kolei międzynarodowy pociąg relacji Nicea-Moskwa został przekierowany i kontynuuje swój dalszy kurs inną trasą - podały Austriackie Koleje Federalne (ÖBB).

Kilkugodzinna blokada transportu kolejowego

O czasowym zawieszeniu połączeń kolejowych z Włoch przez centralną magistralę biegnącą przez przełęcz Brenner poinformowano wieczorem w niedzielę. Miało to związek z podejrzeniami, że wśród podróżnych były dwie pasażerki, które zdradzały objawy zakażenia koronawirusem. Austriackie Koleje Federalne ogłosiły w związku z tym, że zawieszają ruch kolejowy w obydwu kierunkach przez ten kluczowy węzeł. "Żadne włoskie pociągi nie są zaplanowane na dzisiejszy wieczór do przejazdu przez punkt Brenner" - zaznaczyły Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Zgodnie z doniesieniami agencji dpa osoby, u których miały wystąpić objawy zakażenia koronawirusem to dwie Niemki powracające do swych domów w Bawarii po Karnawale w Wenecji. Kobiety miały wysoką gorączkę. Zostały one odseparowane od pozostałych pasażerów, natychmiast po tym, gdy Austriacy zostali zaalarmowani przez służby włoskie o możliwości podróżowania pociągiem nosicielek wirusa. Do pociągu weszło dwóch austriackich lekarzy, którzy wstępnie zbadali i umieścili w odizolowanej części wagonu obie pacjentki. Przeprowadzone testy nie potwierdziły obecności COVID-19 u niemieckich pasażerek. Ruch pociągów dalekobieżnych i lokalnych był zawieszony przez kilka godzin. Węzeł Brenner jest kluczowym elementem magistrali kolejowej łączącej Włochy z Austrią i Niemcami. Wchodzi on w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T [ang. Trans-European Transport Networks].