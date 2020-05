Mieli maseczki, ale nie mieszkają razem. 400 euro kary za objęcie narzeczonej

We Włoszech nadal stosowana jest część restrykcji związanych z pandemią COVID-19 - zwłaszcza w mocno dotkniętej epidemią Lombardii. Mężczyzna otrzymał tam mandat w wysokości 400 euro za to, że objął na ulicy swoją narzeczoną, z którą nie mieszka.

Gazeta "La Provincia Pavese" poinformowała w poniedziałek, że w centrum miasta Pawia w Lombardii na północy Włoch para w maseczkach została zatrzymana przez funkcjonariuszy, którzy stwierdzili, że objęcie narzeczonej przez mężczyznę jest niedozwolone na mocy przepisów o walce z epidemią. Nakazują one zachowanie dystansu społecznego przez osoby, które nie mieszkają razem. To zaś znaczy, że mogą iść obok siebie, ale w bezpiecznej odległości.

Kolejne fazy znoszenia restrykcji we Włoszech

Wymagana jest rezerwacja miejsc, by uniknąć skupisk. Wchodząc na basen bądź do siłowni, trzeba mieć maseczkę. Kolejny wymóg to dezynfekcja rąk. Możliwe, choć nieobowiązkowe, będzie mierzenie temperatury po to, by wstępu nie miały osoby mające powyżej 37,5 stopnia.