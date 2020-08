"Nie wyrażam zgody na izolację mojego dziecka". Włoski rok szkolny rusza 14 września, sieć zalewają fake newsy

"Żaden pracownik ochrony zdrowia nie może wyprowadzić mojego dziecka ze szkoły pod moją nieobecność!" - taki "łańcuszek" krąży we włoskich mediach społecznościowych. Rodzice i opiekunowie deklarują niezgodę na działania, jakie w nowym roku szkolnym miałyby być podejmowane po rozpoznaniu u ucznia objawów wskazujących na COVID-19 lub grypę. Ministerstwo edukacji zapewnia: to fake news.

Pod koniec lipca włoska minister edukacji Lucia Azzolina ogłosiła, że w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do klas. Rozpoczęcie roku i pierwsze lekcje mają się odbyć 14 września. Tymczasem w ostatnich dniach liczba nowych zachorowań we Włoszech znów nieco wzrosła. - Jesteśmy na etapie powolnego wzrostu zakażeń. Możemy ponownie znaleźć się blisko momentu, w którym przejdziemy w tryb stanu wyjątkowego. Powrót do szkół z dużą liczbą nowych przypadków będzie ryzykowny - ocenił w rozmowie z włoską agencją prasową ANSA Ranieri Guerra, przedstawiciel WHO w Rzymie.

"Jestem jedynym opiekunem mojego dziecka"

Treść publikowanych przez rodziców deklaracji brzmi: " 14 września nie upoważniam nikogo z pracowników szkoły do izolacji mojego dziecka i nie wyrażam na nią zgody, jeśli nagle pojawią się u niego objawy grypopodobne... Żaden z pracowników ochrony zdrowia nie może wyprowadzić mojego dziecka ze szkoły pod moją nieobecność, co by je zestresowało! Nie podpiszę żadnej zgody, która upoważni kogokolwiek do takiego działania... Jestem jedynym opiekunem mojego dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności!"