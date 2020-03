Ma 101 lat i właśnie opuścił szpital. Najstarszy włoski pacjent wyleczony z COVID-19

Mieszkający na północy Włoch w Rimini 101-latek został wyleczony z COVID-19 - choroby powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Właśnie wrócił do domu. Informację ogłosiła w czwartek Gloria Lisi, wiceburmistrz miasta. Jest to najstarszy pacjent w kraju, który pokonał niebezpieczną chorobę.

Ponad 50 tysięcy zakażonych

Do 7503 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowano w środę. Od wtorku stwierdzono 683 zgony. Zanotowano spadek zgonów i nowych zakażeń. Łączna liczba osób obecnie zakażonych to 57 tysięcy, czyli o 3491 więcej niż we wtorek.