"Będzie można wyjść z domu bez zgłoszenia". Francja znosi część obostrzeń

Od poniedziałku od 80 do 85 procent szkół zostanie otwartych. W czterech zagrożonych wciąż regionach zamknięte pozostaną gimnazja – poinformował minister edukacji Jean-Michel Blanquer. Minister zdrowia Olivier Veran zalecił w zagrożonych regionach kontynuowanie pracy zdalnej oraz ograniczenie przemieszczania się do absolutnego minimum.

Zwrócono się do osób z symptomami COVID-19 z apelem o kontakt z lekarzem. Testy na obecność koronawirusa będą mogły wykonać w laboratorium, szpitalu lub w domu, jeśli dostępny będzie mobilny patrol medyczny w danym regionie. Chorzy są zobowiązani do poddania się kwarantannie domowej. Regionalna Agencja Zdrowia będzie kontaktować się z osobami, które miały styczność z zakażonym i zalecać będzie przeprowadzenie testów oraz pozostanie w izolacji do czasu uzyskania ich wyników.

Francja przywraca swobodę przemieszczania się

Od 11 maja przywrócona zostanie we Francji swoboda przemieszczania się – poinformował w czwartek minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner. Zastrzegł jednak, że granice pozostaną zamknięte do wydania nowego zarządzenia w tej sprawie. - Będzie można swobodnie wyjść z domu bez obowiązkowego zgłoszenia, niezależnie od regionu, z wyjątkiem Majotty – poinformował Castaner na konferencji prasowej w czwartek. - Musimy jednak kontynuować walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa – podkreślił.

MSW zezwala prefektom na otwieranie od 11 maja plaż i umożliwianie dostępu do jezior. Jeśli chodzi o uprawianie sportu, to dozwolone będą tylko indywidualne ćwiczenia. Spotkania będą ograniczone do 10 osób. Nowy próg może zostać ustalony od 2 czerwca, jeśli pozwoli na to sytuacja zdrowotna. Wydarzenia z udziałem ponad pięciu tysięcy osób są zabronione do września.