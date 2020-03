"Miała łagodny kaszel, błyskawicznie zaczęło się pogarszać". Zmarła 16-latka zakażona koronawirusem

We Francji zmarła 16-letnia Julie A., która jest najmłodszą ofiarą pandemii COVID-19 we Francji. Jak mówi jej rodzina, nastolatka nie miała poważnych objawów, a dwa testy na obecność koronawirusa początkowo dały wynik negatywny.

Julie była hospitalizowana od poniedziałku na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w miejscowości Longjumeau, na południe od Paryża z powodu trudności z oddychaniem - podała stacja BFM TV. Nastolatka została jednak przewieziona do szpitala Necker w Paryżu, specjalizującego się w leczeniu dzieci i młodzieży.

- Nigdy nie będziemy mieli odpowiedzi, co tak naprawdę się stało, to jest nie do zniesienia - powiedziała agencji AFP matka dziewczyny, Sabine. Jak poinformowała, jej córce zrobiono dwa testy na obecność koronawirusa, które dały wynik negatywny.