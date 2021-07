Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń trzeci dzień z rzędu we Francji

Ponad 12,5 tysiąca nowych infekcji koronawirusem wykryto ostatniej doby we Francji. Jak poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia, trzeci dzień z rzędu liczba zainfekowanych przekroczyła 10 tysięcy.

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto ponad 12,5 tys. nowych infekcji koronawirusem. Wzrost liczby infekcji jest związany z rozprzestrzenianiem się bardziej zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa - informuje agencja Reutera.

Koronawirus we Francji

Wzrost o prawie 90 procent

W zeszłym tygodniu we Francji każdego dnia stwierdzano średnio 6,6 tys. nowych zakażeń. Był to wzrost o blisko 90 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia - wynika z zestawienia agencji.