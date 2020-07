Więcej łóżek na intensywnej terapii. Francja szykuje się na drugą falę zakażeń

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto najwięcej od ponad miesiąca przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Szpitale we Francji szykują się na drugą falę epidemii COVID-19 - gromadzą zapasy masek ochronnych i ponownie zwiększają liczbę łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Od kilku dni szpitale odnotowują wzrost liczby osób hospitalizowanych.

Szpitale ponownie zwiększają liczbę łóżek na oddziałach intensywnej terapii. - Zamknęliśmy oddział intensywnej terapii w połowie czerwca. Dzisiaj ponownie poprosiliśmy Regionalną Agencję Zdrowia o jego otwarcie na wypadek, gdybyśmy potrzebowali go dla pacjentów z COVID-19 - wyjaśnia Sebastien Carre, dyrektor do spraw opieki medycznej w klinice Estree.

Szpitale monitorują liczbę nowych pacjentów. - Mamy średnio 120 pacjentów dziennie oraz od 15 do 20 pacjentów, którzy przechodzą COVID-19, podczas gdy jeszcze trzy tygodnie temu mieliśmy do dwóch dziennie - wyjaśnia Nada Delot-El Fakhri, lekarz pogotowia w klinice Estree. Francja "nie jest w drugiej fali koronawirusa", ale nie możemy ustawać w wysiłkach, jeśli chcemy tego uniknąć - ostrzegł w środę minister zdrowia Olivier Veran w stacji LCI.

Wzrasta liczba zakażeń we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji zdiagnozowano 1392 przypadki koronawirusa - to najwięcej od ponad miesiąca. 15 osób zmarło na COVID-19. W sumie od początku epidemii odnotowano 185 238 infekcji i 30 238 zgonów - poinformował w środę francuski resort zdrowia. 5450 osób jest hospitalizowanych, dzień wcześniej było to 5551 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 380 pacjentów, we wtorek było ich 385.