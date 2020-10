"W pewnym momencie musimy podjąć trudne decyzje, jak wszyscy nasi europejscy sąsiedzi"

Francja walczy z koronawirusem

W poniedziałek we Francji odnotowano w ciągu poprzedniej doby ponad 26,7 tysięcy nowych zakażeń SARS-CoV-2 i 257 kolejnych zgonów w związku z COVID-19, co zwiększyło ogólną liczbę zakażeń od wybuchu pandemii do ponad 1,16 miliona, a ofiar śmiertelnych do ponad 35 tysięcy. W niedzielę informowano o rekordowych 52 010 infekcjach.