Szczepienia we Francji. Macron: niektórzy będą potrzebować trzeciej dawki

WHO wzywa do wstrzymania szczepień dawką przypominającą

Tymczasem w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał do wstrzymania szczepień dawką przypominającą przeciwko COVID-19, co najmniej do końca września. Zaapelował o ustanowienie moratorium na dawki przypominające.