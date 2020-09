Przeprowadzka kosztuje fortunę. Koronawirus pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze

David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ogłosił we wtorek, że wrześniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego przez pandemię COVID-19 nie odbędzie się, jak planowano w Strasburgu, lecz w Brukseli.

- Chociaż jesteśmy bardzo rozczarowani tą decyzją, musimy wziąć pod uwagę, że przeniesienie administracji Parlamentu Europejskiego wiązałoby się z kwarantanną dla wszystkich pracowników po ich powrocie do Brukseli - podkreślił przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli we wtorkowym oświadczeniu.

"Przewodniczący Sassoli uległ naciskom swojej grupy"

Z powodu pandemii sesje Parlamentu Europejskiego od kilku miesięcy odbywają się w Brukseli. Najbliższe posiedzenie zostało zwołane na 14-17 września i - jak planowano - miało odbyć się we Francji. Wrześniowa sesja jest szczególna, bo otwiera nowy sezon polityczny. Podczas niej corocznie wygłaszane jest przez szefa Komisji Europejskiej przemówienie o stanie Unii Europejskiej. W tym roku mowy, którą po raz pierwszy wygłosi przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, deputowani będą mogli wysłuchać w belgijskiej stolicy.

Dla eurodeputowanych, którzy dojeżdżają z krajów członkowskich, miejsce obrad nie czyniłoby większej różnicy, ale cześć z nich, a także asystenci i personel mieszka w Brukseli. Comiesięczne wyjazdy do Francji na posiedzenie poza tym, że kosztują miliony euro, są wielką operacją logistyczną.

"Zrobiliśmy wszystko, aby wznowić normalny przebieg posiedzeń w Strasburgu”

Zgodnie z traktatami unijnymi Strasburg jest siedzibą europarlamentu i sesje muszą się tam odbywać 12 razy w roku. Pandemia sprawiła jednak, że jeszcze przed wprowadzeniem przez państwa Unii Europejskiej restrykcji władze Parlamentu Europejskiego zdecydowały się na to, by posiedzenia organizować w Brukseli. Obecnie tylko cześć europosłów decyduje się brać osobiście udział w debatach, czy głosowaniach. Reszta robi to online.