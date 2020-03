Pacjentów w ciężkim stanie zabrał z Francji niemiecki samolot wojskowy

We Francji zmarło ponad 2600 osób zakażonych koronawirusem, a liczba zainfekowanych przekroczyła 40 tysięcy. W niedzielę samolot wojskowy A400M niemieckich sił powietrznych przyleciał do Strasburga, aby ewakuować dwóch pacjentów w poważnym stanie do szpitala wojskowego w Ulm, w południowo-zachodniej części Niemiec.

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby nad Sekwaną z powodu zakażenia koronawirusem zmarły 292 osoby, czyli o 13 procent więcej niż przez poprzednie 24 godziny. Łącznie we Francji z powodu infekcji zmarło 2606 osób. Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon przekazał też, że liczba osób zakażonych wzrosła od soboty o 2599 i wynosi 40 174.

Z pomocą przylatuje niemiecki samolot wojskowy

W związku z rosnącą liczbą zachorowań we Francji, w niedzielę do Strasburga przyleciał samolot wojskowy A400M niemieckich sił powietrznych, aby przetransportować dwóch pacjentów w poważnym stanie do szpitala wojskowego w Ulm w południowo-zachodniej części Niemiec. To pierwszy taki transport francuskich pacjentów przeprowadzony z pomocą samolotu wojskowego Niemiec, ale - jak poinformowała minister ds. europejskich Amelie de Monchalin w radiu France Inter - do tej pory 80 francuskich pacjentów z koronawirusem zostało w inny sposób przewiezionych do Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii.

Niemiecki samolot wojskowy A400M przybył po francuskich pacjentów Johannes Heyn/PAP/EPA

"Dziękuję bardzo Niemcom, które mobilizują się, aby troszczyć się o Francuzów, i ucieleśniają (...) Europę, która czuwa nad Europejczykami" - napisała na Twitterze francuska minister ds. sił zbrojnych Florence Parly.

"Jesteśmy po stronie naszych francuskich przyjaciół"

Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer napisała w tym samym serwisie: "jesteśmy po stronie naszych francuskich przyjaciół. Wraz z moją francuską odpowiedniczką Florence Parly uzgodniłyśmy, że niemieckie siły powietrzne przetransportują pacjentów z COVID-19 w poważnym stanie, aby mogli leczyć się w naszych szpitalach wojskowych".

W sobotę w ramach operacji "Resilience" śmigłowiec NH90 Caiman przetransportował pacjentów z Metz we francuskim regionie Grand Est do szpitala w niemieckim Essen. W niedzielę dwa pociągi francuskiej kolei dużych prędkości TGV przewiozły 36 pacjentów z koronawirusem z Grand Est do regionu Nowa Akwitania.

mjz//rzw

Źródło: PAP