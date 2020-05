"Poważne naruszenie prawa do prywatności". Sąd zakazał sprawdzania dronami, czy ludzie przestrzegają zasad

Policja nie może używać dronów do monitorowania tego, czy paryżanie przestrzegają obostrzeń przeciwepidemicznych - orzekła francuska Rada Stanu. Ten najwyższy sąd administracyjny kraju tłumaczy decyzję prawem obywateli do zachowania prywatności. Rada Stanu nakazała również otwarcie miejsc kultu religijnego.

Pełniąca we Francji funkcje najwyższego sądu administracyjnego Rada Stanu zaleciła zniesienie zakazu celebrowania uroczystości religijnych w ciągu ośmiu dni od wydanej w poniedziałek decyzji. Sędziowie uznali, że w miejscach kultu możliwe jest zastosowanie środków bezpieczeństwa, a "ogólny i absolutny zakaz jest nieproporcjonalny" przy zastosowaniu się przez wspólnoty religijne do zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Zakaz używania dronów do monitorowania sytuacji sanitarnej

Rada Stanu, która opiniuje wszystkie projekty ustaw i dekretów rządowych we Francji, nakazała również natychmiastowe zaprzestanie stosowania dronów do monitorowania sytuacji sanitarnej w Paryżu w związku z wychodzeniem ze społecznej izolacji. Sąd ten uznał, że z powodu braku ram prawnych, regulujących tę kwestię, dotychczasowe korzystanie z dronów wiązało się z "poważnym naruszeniem prawa do prywatności obywateli".