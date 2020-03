Z półek sklepowych znikają makarony, ryż, pieluchy. "Strach przed niedoborem powoduje niedobór"

Widok pustych sklepowych półek, do którego wcześniej przyzwyczaili się mieszkańcy objętych epidemią regionów Włoch, teraz można napotkać coraz częściej także w innych krajach, w tym we Francji i Wielkiej Brytanii. W obawie przed koronawirusem ludzie wykupują żywność o długim terminie ważności oraz produkty higieniczne.

"Gwałtowny wzrost sprzedaży"

Rośnie liczba zakażonych i ofiar śmiertelnych

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek o czwartym zgonie z powodu koronawirusa w tym kraju. Potwierdzonych zostało także 13 nowych zakażeń. Tym samym liczba zainfekowanych we Francji wzrosła do 204. Najnowsza ofiara śmiertelna to 92-letni mężczyzna. Wcześniej we Francji na COVID-19 zmarli: 81-letni chiński turysta, zdiagnozowany pozytywnie pod koniec stycznia, 60-letnia nauczycielka i 89-letnia kobieta hospitalizowana w Hauts-de-France.