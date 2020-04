"Wraca życie społeczne". Francuski plan luzowania obostrzeń

Opierający się na trzech filarach plan luzowania restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przedstawił we wtorek Zgromadzeniu Narodowemu premier Francji Edouard Philippe. Jak zapowiedział, stopniowe odchodzenie od restrykcji rozpocznie się 11 maja.

Rządowy plan luzowania kwarantanny opiera się na trzech założeniach: izolacji, testowaniu oraz ochronie obywateli – zapewnił we wtorek Edouard Philippe. Jak mówił, pierwszy etap wychodzenia z izolacji jest zaplanowany na termin od 11 maja do 2 czerwca. Zastrzegł, że w przypadku złych wskaźników epidemicznych kwarantanna zostanie przedłużona.

"Wraca życie społeczne"

Po 11 maja będzie można swobodnie wychodzić z domów bez pisemnych upoważnień, które obowiązują od 17 marca. - Wraca życie społeczne - podkreślił premier. Philippe poinformował, że po zniesieniu kwarantanny, społeczeństwo będzie zobowiązane do noszenia masek ochronnych, a służby medyczne będą przeprowadzać około 700 tysięcy testów tygodniowo. Obywatele z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa będą izolowani albo w domach, albo w specjalnych centrach sanitarnych.

Po 11 maja otwarte zostaną we Francji także sklepy i targowiska, a firmy mogą wznowić swoją działalność odchodząc stopniowo od systemu pracy zdalnej. Zamknięte pozostaną bary i restauracje oraz centra handlowe. Decyzja o ich ewentualnym otwarciu po 2 czerwca zostanie podjęta pod koniec maja. Kina, teatry, muzea również pozostaną zamknięte, a wyjątek uczyniono jedynie dla bibliotek i małych muzeów, które mogą być otwierane po 11 maja.

Utrzymany został zakaz organizowania ceremonii religijnych. Premier ogłosił ponadto, że zakaz organizowania wydarzeń, w których uczestniczy powyżej 5 tysięcy osób, obowiązuje do września. Nadal nie będzie można organizować zawodów sportowych ani uprawiać sportów kontaktowych.

Dzieci wrócą do szkół

Po 11 maja ograniczone zostanie przemieszczanie się między departamentami: do 100 km od domu i tylko w przypadku uzasadnionego powodu zawodowego lub rodzinnego. Przynajmniej do 1 czerwca pozostaną zamknięte plaże. Przewozy państwowego przewoźnika RATP zostaną ograniczone do 70 proc.