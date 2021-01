Francja z godziną policyjną, ale "na razie" bez trzeciego lockdownu

Premier Francji Jean Castex poinformował w czwartek, że w związku z pandemią COVID-19 od soboty przez co najmniej 15 dni w całym kraju od godziny 18 do rana obowiązywać będzie godzina policyjna. Zapewnił, że na razie nie jest przewidziany trzeci lockdown w kraju, ale zaznaczył, że może on zostać wprowadzony "bezzwłocznie" w przypadku "pogorszenia się sytuacji epidemicznej".