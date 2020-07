"Musimy być gotowi na drugą falę, ale nie zastosujemy absolutnej kwarantanny"

Nowy premier: Francja nie byłaby w stanie znieść "gospodarczo ani społecznie" drugiej rundy surowych restrykcji

Castex odniósł się również do sprawy powołania na stanowisko szefa MSW Geralda Darmanina - wcześniej ministra ds. rozliczeń publicznych - nad którym ciąży oskarżenie o gwałt. We wtorek sąd apelacyjny w Paryżu zezwolił na wznowienie śledztwa w sprawie zdarzenia z 2009 r. Nowy premier zaznaczył, że Darmanin ma prawo do domniemania niewinności, a on sam bierze "całkowitą odpowiedzialność" za nominację polityka.