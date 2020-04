Podczas niedzielnej konferencji prasowej na temat sytuacji epidemiologicznej we Francji premier, wbrew oczekiwaniom, nie przedstawił strategii luzowania kwarantanny po 11 maja. Poinformował natomiast, że plan zostanie przedstawiony opinii publicznej pod koniec kwietnia po konsultacjach parlamentarnych oraz na poziomie samorządowym.

- Będziemy musieli nauczyć się żyć z koronawirusem - stwierdził szef rządu. Zapowiedział, że Francja będzie "wychodziła z kwarantanny stopniowo". Poinformował także, że tam, gdzie to możliwe, po 11 maja będzie utrzymywany system pracy zdalnej.

"Czeka nas brutalny kryzys ekonomiczny"

"Sytuacja epidemiologiczna we Francji powoli, ale systematycznie się poprawia"

Podczas konferencji prasowej podano najnowszy bilans ofiar epidemii. 395 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w kraju wzrosła tym samym z 19 323 do 19 718. Dzień wcześniej zmarło 642 chorych.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała we Francji piąty dzień z rzędu - z 30 639 do 30 610. We francuskich szpitalach zmarło dotychczas 12 069 osób zakażonych, a w domach opieki - 7649.