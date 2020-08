We francuskich gminach wracają obostrzenia. Na liście popularne kurorty turystyczne

W związku ze wzrostem infekcji koronawirusa we Francji w wielu gminach i miejscowościach władze samorządowe wprowadzają dodatkowe obostrzenia, w tym obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych na powietrzu. Nowe restrykcje obejmą między innymi popularne kurorty turystyczne.

Choć wprowadzone 20 lipca krajowe prawo nakazuje we Francji noszenie masek jedynie w zamkniętych pomieszczeniach, wzrost liczby infekcji i pojawienie się setek nowych ognisk wirusa skłoniło samorządy do wprowadzenia ściślejszych ograniczeń. Rośnie także presja na francuski rząd, by wprowadził dodatkowe restrykcje.