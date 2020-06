"Ludzie się niepokoją i nie chcą mnie dotykać". Niepełnosprawni płacą wysoką cenę za obostrzenia

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 sprawiły, że funkcjonowanie osób niepełnosprawnych stało się podwójnie trudne. Reporterka TVN24 BiS Anna Kowalska sprawdziła, jak we Francji radzą sobie osoby niewidome i niesłyszące.

Proste gesty pomocy osobom niepełnosprawnym są ostatnio we Francji rzadkością. Boleśnie odczuwają to osoby niewidome i niedowidzące, których we Francji żyje dwa miliony.