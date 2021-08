Niemcy uznają południe Francji za obszar wysokiego ryzyka z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem

Niemcy uznali południowe regiony Francji za obszary wysokiego ryzyka z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Wiele z nich to miejsca popularne wśród niemieckich urlopowiczów. Poza Europą niemiecki rząd sklasyfikował także inne kraje jako obszary wysokiego ryzyka, między innymi Algierię, Bangladesz, Kazachstan, Maroko, Meksyk i Tajlandię.

Rząd federalny Niemiec ogłosił dużą część południowej Francji obszarem wysokiego ryzyka z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Według Instytutu Roberta Kocha regiony najbardziej dotknięte COVID-19 to Oksytania, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i śródziemnomorska wyspa Korsyka.

Regiony popularne wśród turystów

Obowiązkowa kwarantanna

Zmieniona klasyfikacja wchodzi w życie w niedzielę. Oznacza to, że wjeżdżające z tych regionów do Niemiec osoby, które nie mogą przedstawić świadectwa szczepienia lub świadectwa rekonwalescencji, zostaną poddane kwarantannie trwającej co najmniej pięć dni.