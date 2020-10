Najwyższy poziom alertu w Paryżu i wokół stolicy Francji. Władze zaostrzają restrykcje

Koronawirus we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji na COVID-19 zmarły 32 osoby, wykryto też 12 565 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Bilans w tym kraju zwiększył się tym samym do 32 230 ofiar śmiertelnych i 619 190 infekcji. Do szpitali przyjęto w mijającym tygodniu 4264 chorych na COVID-19, z czego 893 na oddziały intensywnej terapii - przekazał resort zdrowia. We Francji jest obecnie 1340 ognisk choroby, w tym 265 w domach opieki. Ich łączna liczba zwiększyła się od soboty o 54. Rośnie też wskaźnik pozytywnych rezultatów badań przeprowadzanych na obecność koronawirusa - zauważa agencja Reutera. W niedzielę informowano o 8,2 proc. testów, które wykryły wirusa SARS-CoV-2 u badanych, w sobotę ich odsetek wynosił 7,9.