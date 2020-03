"Test przyniósł dodatni wynik". Francuski minister ma koronawirusa

"Test przeprowadzony u ministra po pojawieniu się symptomów przyniósł dodatni wynik" - poinformowano. Przypomniano, że Franck Riester spędzał wiele czasu w ostatnim tygodniu we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, gdzie wykryto przypadki koronawirusa. Minister zorientował się, że miał kontakt z trzema zainfekowanymi osobami, co skłoniło go do poddania się testowi na obecność SARS-CoV-2.