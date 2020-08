Do co czwartego zakażenia dochodzi w miejscu pracy. Francja wprowadza obowiązkowe maseczki

Pracodawcy muszą zapewnić maseczki ochronne, a ich noszenie przez zatrudnionych będzie obowiązkowe - poinformowało we wtorek Ministerstwo Pracy Francji. Resort zarekomendował też utrzymanie możliwości zdalnego wykonywania obowiązków.

O tym, że zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscu pracy, mówił jako pierwszy w wywiadzie dla telewizji BFM szef centrali związkowej Force Ouvriere Yves Veyrier. Przekazał on, że resort pracy uznał, iż obowiązek dostarczenia maseczek będzie należeć do pracodawców. Jego informacje potwierdziło francuskie Ministerstwo Pracy. Jak dodał resort, wyjątkiem będą biura, w których pracuje jedna osoba. Zalecił, aby tam, gdzie jest to możliwe, utrzymywać pracę zdalną.