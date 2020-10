Z domu można wyjść tylko na godzinę. Kwarantanna narodowa we Francji

We Francji od piątku trwa ponowny lockdown na całym terytorium kraju. Dla rekreacji będzie można wyjść z domu tylko na godzinę i oddalić się tylko na kilometr od miejsca zamieszkania. Premier zalecił firmom i instytucjom przestawienie się na pracę zdalną wszędzie, gdzie jest to możliwe. - Praca zdalna nie jest opcją, ale obowiązkiem – stwierdziła obecna na konferencji minister pracy Elisabeth Borne.

W czwartek zarejestrowano we Francji 47 637 potwierdzonych przypadków zainfekowania koronawirusem. Zmarło 235 osób - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrósł do 36 020 a osób zakażonych do ponad 1,28 miliona. Obecnie w szpitalach przebywają 21 183 osoby z objawami chorobowymi infekcji koronawirusem. To mniej niż w szczytowym okresie zachorowań w połowie kwietnia, kiedy było ich ponad 32 tysiące.