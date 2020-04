"Społeczny dystans i drastyczne ograniczenia dają pierwsze efekty. Widzimy początki wypłaszczania krzywej"

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarło 561 osób - poinformowała w niedzielę w komunikacie krajowa dyrekcja generalna do spraw zdrowia (DGS). Łączna liczba ofiar wzrosła do 14 393. "Widzimy początki wypłaszczania krzywej zachorowań" - czytamy również w opublikowanym w niedzielę komunikacie.