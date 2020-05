Koronawirus pojawił się we Francji już w grudniu. Pacjent do tej pory nie wiedział, że miał COVID-19

Pacjent z Paryża, któremu zdiagnozowano 27 grudnia zapalenie płuc, miał koronawirusa - przekazał jego lekarz po dwukrotnym przebadaniu pobranych wówczas próbek. 43-latek wyzdrowiał i do tej pory nie miał pojęcia, że chorował na COVID-19.

Doktor Yves Cohen poinformował, że próbka pobrana w grudniu od jego pacjenta, któremu 27 grudnia zdiagnozowano zapalenie płuc, została przebadana i stwierdzono pozytywny wynik testu na koronawirusa. 43-letni mężczyzna, który leczył się wtedy w Paryżu, wyzdrowiał i do tej pory nie wiedział, że był zakażony koronawirusem. Nie przebywał wcześniej w żadnych regionach, uważanych za pierwotne ogniska infekcji, nie był na przykład w Chinach.

Nadal nie ma pewności, kto był "pacjentem zero"

Dr Cohen, szef oddziałów intensywnej terapii w szpitalach Avicenne w Bobigny i Jean Verdier w Bondy w departamencie Seine-Saint-Denis pod Paryżem, powiedział francuskiemu nadawcy BFMTV, że ostatnio przejrzał akta pacjentów przyjętych z objawami grypopodobnymi w grudniu i styczniu. Przebadał próbki od 24 z tych pacjentów, jedna dała pozytywny wynik na obecność SARS-CoV-2. Dla pewności została sprawdzona ponownie i jeszcze raz uzyskano wynik pozytywny. Lekarz zaznaczył jednak, że nie można powiedzieć na pewno, że to właśnie ten mężczyzna był francuskim "pacjentem zero".

- Zadzwoniliśmy do pacjenta. Był chory przez dwa tygodnie. Zaraził dwoje swoich dzieci, ale nie żonę - powiedział doktor Cohen w telewizji BFMTV. Jedną z hipotez jest, że to żona pacjenta, pracująca w supermarkecie na stoisku rybnym, zaraziła się koronawirusem od kogoś z klientów, na przykład przybysza z Chin i - sama przechodząc chorobę bezobjawowo - zainfekowała członków rodziny.

Apel o ponowne badanie próbek

Ta wiadomość oznacza, że wirus mógł dotrzeć do Francji prawie miesiąc wcześniej niż oceniano. Do tej pory uznawano, że pierwsze trzy przypadki zakażenia potwierdzono 24 stycznia. Dwa z nich to osoby, które były wcześniej w Wuhanie w Chinach, gdzie rozpoczęła się pandemia. Trzecią był członek rodziny osoby zakażonej.