We Francji imprezy powyżej tysiąca osób możliwe, ale z paszportem sanitarnym

Sytuacja epidemiczna we Francji

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 6 018 osób. W szpitalach zmarło 72 chorych, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano 3 zgony. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła o 75 do 110 166 - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali przyjęto 405 chorych, 106 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 339 do 13 984. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 394 pacjentów.