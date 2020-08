Obostrzenia w 12 tysiącach francuskich gmin. "Bardzo niepokojące" ognisko wirusa w jednej wiosce

W ponad 12 tysiącach, czyli w 1/3 gmin we Francji noszenie masek jest obowiązkowe na otwartej przestrzeni. W zeszłym tygodniu obowiązek taki wprowadziły Nicea i Tuluza, natomiast w Paryżu, Lille czy Marsylii ogranicza się on do najbardziej ruchliwych obszarów. Miejsca chętnie odwiedzane przez turystów, takie jak Mont-Saint-Michel, Ile-de-Brehat czy Ile de Re, również zdecydowały się na wprowadzenie obowiązku noszenia masek, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.