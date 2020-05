Badania: Francuzi w gorszym stanie psychicznym z powodu epidemii

Z badań francuskiej Agencji Zdrowia Publicznego wynika, że podczas kwarantanny we Francji wzrosła liczba osób chorujących na depresję, cierpiących na problemy ze snem i różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Wielu Francuzów częściej sięga również po używki.

W marcu 2020 roku Agencja Zdrowia Publicznego przeprowadziła badania, które wykazały, że 66 procent populacji zadeklarowało odczucie zadowolenia z życia, co oznacza spadek o 18 punktów procentowych w porównaniu z badaniami w 2017 roku - podaje dziennik "Le Figaro". Co piąty badany przyznał, że cierpi na depresję, a z 13 do 26 procent wzrósł odsetek osób cierpiących na lęki i zaburzenia psychiczne. Zaburzenia snu dotknęły 66 procent populacji w porównaniu z 49 procent w 2017 roku. Natomiast 10 procent badanych przyznało, że w ich domach występuje zjawisko przemocy domowej.