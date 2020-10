Ponad milion zakażeń we Francji. "Wirus w najlepszym przypadku pozostanie z nami do lata"

Francja będzie żyła z koronawirusem co najmniej do przyszłego lata – powiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron. Francuski resort zdrowia poinformował w czwartek o najwyższym dobowym przyroście zakażeń od początku pandemii. Zachorowało ponad 41 tysięcy. Tym samym Francja przekroczyła próg miliona zakażeń SARS-CoV-2 od początku pandemii.

Emmanuel Macron ostrzegł również, że koronawirus pozostanie z Francuzami co najmniej do przyszłego lata. – Kiedy słucham naukowców, dostrzegam, że wirus w najlepszym przypadku pozostanie z nami do lata – powiedział. Dodał, że na tym etapie zbyt wcześnie jest, by rozstrzygać o wprowadzeniu nowego, pełnego lub częściowego lockdownu.