Macron: na wakacje nie wyjedziemy z Europy

Wprowadzona we Francji blokada kraju ma zostać zniesiona 11 maja. Wówczas Francuzi będą mogli oddalać się od domu na dystans do 100 kilometrów.

Francja planuje otwarcie szkół

Macron chce, by dzieci wróciły do szkół tuż po zakończeniu kwarantanny we Francji. - Dwa miesiące w domu są dla dziecka stresujące – przekonywał. Wskazał, że oświata przygotowuje się do przyjęcia uczniów, w szkołach będzie zachowywany dystans społeczny, a nauczyciele "nigdy nie będą narażeni na niebezpieczeństwo".