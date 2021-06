Dwie pierwsze osoby zakażone Deltą zmarły we Francji

Francja odnotowała w sobotę dwa pierwsze zgony spowodowane wariantem koronawirusa Delta - podały władze medyczne tego kraju. Według lekarzy były to niezaszczepione osoby w wieku 42 i 60 lat z "czynnikami ryzyka".

Z informacji przekazanych przez francuskie władze medyczne wynika, że wariant Delta stanowi obecnie od 9 do 10 procent przypadków koronawirusa we Francji. To wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Regionalna Agencja Zdrowia (ARS) w Gers w regionie Oksytanii w południowo-zachodniej części kraju ogłosiła natychmiastowy plan zapobiegawczy w celu uniknięcia powrotu epidemii w regionie.