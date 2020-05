Czystsze powietrze, mniej ofiar na drogach. "Skutki uboczne" koronawirusa

Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w regionie Ile-de-France zmniejszyło się, w zależności od fazy kwarantanny, od 20 do 35 procent i o 50 proc. wzdłuż dróg – poinformowało stowarzyszenie monitorujące jakość powietrza Airparif w komunikacie prasowym.

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.