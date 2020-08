Cały Paryż z nakazem noszenia maseczek. "Bezsporny nawrót epidemii"

"Nadszedł czas na interwencję"

Rząd zaobserwował "bezsporny nawrót epidemii", która "postępuje na całym terytorium" – zaznaczył Castex, dodając, że służby medyczne rejestrują obecnie około 39 przypadków COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców, to jest cztery razy więcej niż miesiąc wcześniej. - Nadszedł czas na interwencję – podkreślił. - Współczynnik reprodukcji wirusa przekracza 1, co oznacza, że wirus się rozprzestrzenia. W maju wskaźnik ten wynosił 0,7. Wróciliśmy do poziomu 1,4 - poinformował premier. Dodał, że liczba zakażonych wzrasta we wszystkich grupach wiekowych. 19 z 96 departamentów Francji zakwalifikowano do strefy czerwonej, w której koronawirus jest szczególnie aktywny.