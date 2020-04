Biskupi krytykują prezydenta. Macron chce otworzyć szkoły, a kościoły pozostawić zamknięte

Katolicy we Francji nie kwestionują restrykcji w związku z kwarantanną, ale nie rozumieją zapowiedzi prezydenta o otwarciu miejsc kultu dopiero w czerwcu, w sytuacji, kiedy szkoły będą otwierane we Francji już w maju – pisze w czwartek "Le Figaro". - Nie widzę powodu, dla którego szkoły powinny przyjmować uczniów od 11 maja, a kościoły nie mogą przyjmować wiernych od tej samej daty – oświadczył biskup Nanterre Matthieu Rouge, cytowany przez dziennik.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Francji Eric de Moulins-Beaufort zaapelował do prezydenta już we wtorek o otwarcie kościołów po zakończeniu kwarantanny, zapewniając o zachowaniu dystansu społecznego podczas mszy. Francuski episkopat nieoficjalnie określa przedłużenie zamknięcia świątyń jako "zimny prysznic" ze strony administracji państwowej.

Koronawirus we Francji

W ciągu doby we Francji na Covid-19 zmarło 516 osób, co daje 21856 zgonów od początku epidemii - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii 13547 osób zmarło w szpitalach, a 8309 w domach seniora - poinformowano. Od dwóch tygodni liczba osób hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii spada. W czwartek wieczorem było to 5053 osób, czyli o 165 mniej niż w środę. Podobnie od ośmiu dni spada ogólna liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. W czwartek wynosiła ona 29219 chorych, o 522 mniej niż w środę. Od początku epidemii ponad 42 tys. osób we Francji zostało wypisanych ze szpitali, "nie licząc dziesiątek tysięcy osób wyleczonych w domach".