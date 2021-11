Omikron u pacjenta z Włoch. "Sytuacja jest pod kontrolą, pacjent zero i najbliżsi są po dwóch dawkach szczepionki"

Wszyscy dorośli w rodzinie zakażonego nowym wariantem są zaszczepieni przeciw koronawirusowi. - Sytuacja jest pod kontrolą, pacjent zero i jego najbliżsi mają bardzo niską ilość wirusa, co w przypadku dorosłych związane jest z tym, że są po dwóch dawkach szczepionki - wyjaśnił w niedzielę szef służby zdrowia w mieście Caserta w Kampanii Ferdinando Russo.

Klasy, do których chodzą dzieci zakażonego mężczyzny, skierowano na kwarantannę.

Walka z pandemią we Włoszech ANGELO CARCONI/PAP/EPA

Opinia wirusolog: jedynym narzędziem, jakim dysponujemy, jest szczepionka

Znana włoska wirusolog Ilaria Capua, pracująca na uniwersytecie na Florydzie, powiedziała, że pojawienie się wariantu omikron to coś normalnego. - Mówiłam wiele razy, że ten wirus nie zniknie, powtarzałam to także z wielką frustracją i niezadowoleniem, i tak się stało - przekazała dziennikowi "La Stampa". - Nie ma nic zaskakującego w tym, co się dzieje, tak działo się podczas innych pandemii i innych chorób zakaźnych - stwierdziła Capua.