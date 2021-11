Światowa Organizacja Zdrowia: globalne ryzyko związane z wariantem omikron bardzo wysokie

Prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się wariantu omikron na poziomie globalnym jest bardzo wysokie - poinformowała w poniedziałek Światowa Organizacja Zdrowia, kierując informacje o tym do 194 państw członkowskich. Jak dodała, spodziewane zakażenia wśród osób zaszczepionych pojawią się jednak "w niewielkiej i przewidywalnej proporcji". Równocześnie WHO wezwała do przyspieszenia akcji szczepień.

Jak donosi agencja Reutera, WHO podkreśliła w informacjach wysłanych w poniedziałek do państw członkowskich organizacji, że w zależności od cech nowego wariantu koronawirusa, nie da się wykluczyć "wystąpienia fal COVID-19, które mogą mieć poważne konsekwencje". Organizacja ocenia, że "ogólne, globalne ryzyko związane z omikronem jest bardzo wysokie" - dodaje Reuters.

WHO wezwała 194 państwa członkowskie do zgłaszania jej wszystkich nowych przypadków zakażenia wariantem omikron i sprawnego, genetycznego sekwencjonowania próbek.

WHO podkreśla, że potrzebne są dalsze badania nad nową mutacją, by ocenić jej potencjalną odporność na szczepionki oraz przeciwciała po przechorowaniu COVID-19. "Spodziewane są zakażenia u osób zaszczepionych, aczkolwiek w niewielkiej i przewidywalnej proporcji" - wskazała organizacja.

Nowy wariant koronawirusa

WHO wskazała w niedzielę, że nie jest jeszcze jasne, czy nowa mutacja rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniej znane warianty ani czy zakażenie nią prowadzi do cięższego przebiegu COVID-19. Organizacja przyznała jednocześnie, że według wstępnych danych, nowy wariant zwiększa ryzyko ponownego zakażenia. "Pełne zrozumienie nowego wariantu może zająć do kilku tygodni" - wskazała WHO.